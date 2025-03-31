محافظ السويس يؤدى صلاة عيد الفطر المبارك بساحة الخالدين بحى فيصل

أدى اللواء طارق حامد الشاذلى، محافظ السويس واللواء حسام الدين الدح مدير أمن السويس، صلاة عيد الفطر المبارك، اليوم الاثنين، بساحة الخالدين بحى فيصل، وسط تأمين مكثف من قبل رجال الشرطة .

حضر الصلاة االدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس واللواء أحمد الإسكندرنى السكرتير العام عبد العال بدري السكرتير العام المساعد والعميد محمد الخيرى، رئيس حى فيصل ورؤساء الاحياء ومديري المديريات الخدميات وعدد من قيادات الشرطة داخل المحافظة .

وقال الشيخ ماجد راضى، وكيل وزارة الأوقاف فى السويس، في خطبة عيد الفطر، إن شهر رمضان المعظم سعدنا فيه بالصيام والقيام والقرآن والإحسان، واستنارت فيه قلوبنا وعقولنا، وتجددت فينا معاني البذل والإكرام والرحمة، ثم أتم الله تعالى علينا نعمته وأكمل لنا منته بيوم عيد الفطر المبارك الذي يتجلى الله فيه على قلوبنا برحمته؛ فتشرق فينا شمس الفرحة، ويهل علينا هلال المسرة، وتضيء قلوبنا أنوار الألفة والمودة والمحبة.

وتبادل المحافظ تهنئة بالعيد مع المواطنين والتقاط معهم بعض الصور التذكارية فى حضور نخبة من الشخصيات العامة و اعضاء مجلس النواب و الشيوخ وسط حضور مكثف لاهالى حى فيصل

وحرص عدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى على توزيع الهدايا عقب الصلاة للأطفال ورسم على وجههم وإلقاء البانونات من أعلى سطح العمارات السكنية الموجودة بجوار ساحة الخالدين .