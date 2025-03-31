الآلاف يؤدي صلاة العيد بساحة مسجد بورفؤاد الكبير.. صور

أدى الآلاف من أبناء بورسعيد، صلاة عيد الفطر المبارك، اليوم الاثنين، بساحة مسجد بورفؤاد الكبير، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية والشعبية ووسائل الإعلام المختلفة.

وكثفت مدير الأمن بمحافظة بورسعيد، برئاسة اللواء تامر السمري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، من تواجدها بمحيط ساحات صلاة عيد الفطر المبارك.

كما تجوب الدوريات المتحركة والأقوال الأمنية كافة شوارع المدينة، فضلًا عن انتشار الكمائن الثابتة ورجال الشرطة في جميع الميادين والشوارع الرئيسية والحدائق والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين للاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك.

وانتشر رجال المرور لتسيير الحركة المرورية ومنع تكدس السيارات خاصة في الشوارع الرئيسية والحيوية

كانت محافظ بورسعيد قد أعلنت تجهيز 11 ساحة بكافة أحياء المحافظة، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وجرى التنسيق بين مديرية الأوقاف، برئاسة الشيخ جمال عواد، وكافة الجهات المعنية وغرف العمليات بالمحافظة على مدار الساعة، لمتابعة أعمال النظافة، ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمساجد وساحات الصلاة.

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