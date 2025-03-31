إصابة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية بأزمة قلبية خلال أداء صلاة العيد

أصيب اللواء محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية بأزمة قلبية حادة جرى على إثرها نقله إلى مستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي" وذلك خلال أداءه صلاة عيد الفطر المبارك رفقة اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية والقيادات التنفيذية والشعبية.

كان المئات من أهالي مدينة المنصورة قد أدوا صلاة عيد الفطر بمسجد النصر بالمنصورة وخلال خطبة العيد سقط السكرتير العام المساعد مغشيًا عليه وجرى نقله بواسطة سيارة الإسعاف الى المستشفى.

وقرر محافظ الدقهلية إلغاء كافة الزيارات التي كان من المقرر القيام بها عقب صلاة عيد الفطر وانتقل إلى المستشفى للاطمئنان على الحالة الصحية السكرتير العام المصاب بأزمة قلبية.