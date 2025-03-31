الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بالسويس

أدى الآلاف من أهالى محافظة السويس ، صلاة عيد الفطر المبارك فى 108 مساجد وساحات تم تحديدهم من قبل مديرية الأوقاف بالمحافظة برئاسة الشيخ ماجد راضى ، وكيل الوزارة وسط تأمين من قبل رجال الشرطة .

وامتلات الساحات والمساجد بالمصلين من مختلف الاعمار السنية من بنين وبنات وسط فرحة عارمة بين المواطنين والذين تبادوا التهانى مع بعضهم البعض وحرصوا على التقاط الصور التذكارية.

والتزام خطباء صلاة عيد الفطر المبارك بخطبة التى حددتها وزارة الاوقاف عن صلة الرحم والترابط الاسرى خلال عيد الفطر المبارك والالتزام بالصلاة وتلاوة القرآن كما كان يحدث خلال شهر رمضان الكريم .

أكد الشيخ ماجد راضى، عدم وجود اي مشاكل داخل المساجات والساحات التى أقيمت بها صلاة عيد الفطر المبارك من خلال اللجان التى حددتها المديرية لمتابعة قيام الشعائر داخل المساجد والساحات ، لافتا إلي انه قبل ساعات من انطلاق صلاة العيد كان هناك لجان ذلك في إطار حرص الوزارة على إتاحة الفرصة أمام الجميع لأداء الصلاة في أجواء منظمة تليق بهذه المناسبة المباركة.

واشار إلي ان المديرية كان هدفها تحقيق أقصى درجات الانضباط والتنظيم داخل الساحات والمساجد، وذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية الدخول والخروج دون أي تزاحم، مع التأكيد على منع أي استغلال سياسي أو حزبي للساحات، وفى نفس السياق، شهدت ساحات صلاة عيد الفطر المبارك عدد من منظمات المجتمع المدنى تشارك المواطنين فرحة العيد من خلال توزيع هدايا وحلوي على الاطفال و القاء البانوات من اعلى اسطح العمارات السكنية .

2f7b8b1f-8af8-4b95-a544-e1f6048c27b9

6d6dc97f-b378-4964-8bf9-3b64af5fe6c4

6f9d956d-17f5-40c7-bd6f-870d592ca8dc

d6d6e574-07ff-41d6-b934-63804ab9bd9e