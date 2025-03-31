بالصور.. سيطرة مشهد البلونات على أجواء فرحة العيد في الإسكندرية

سيطرت أجواء الفرحة والبهجة على أهالي الإسكندرية بعد أداء صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المرسي أبو العباش بمنطقة المنشية غرب الإسكندرية، حيث أدى منذ قليل الآلاف من المواطنين صلاة العيد، وخرجوا للساحات والمساجد مصطحبين أبنائهم وعائلاتهم.

بمشهد البلونات الحمراء التقط العديد من الأهالي الصور التذكارية فور الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك، في واحد من أشهر مساجد الإسكندرية هو مسجد المرسي أبو العباس.

وخصصت مديرية أوقاف الإسكندرية، برئاسة الدكتور نجاح عبدالرحمن راجح، وكيل الوزارة، 588 ساحة خلاء و339 مسجدًا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف.

ووجّه الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح بتشكيل غرفة عمليات في كل إدارة لمتابعة شعائر صلاة العيد، والتأكد من جاهزية الساحات والمساجد لاستقبال المصلين، مع تذليل العقبات أمام ضيوف الرحمن، وإبلاغ غرفة عمليات المديرية بأي مستجدات.

كما وجّه بإعداد خطة دعوية لإلقاء الدروس والخواطر الدعوية في الزوايا التي لا يتوفر بها أئمة، على أن يتم عرضها عقب إجازة العيد.