بحضور السيسي.. تفاصيل صلاة عيد الفطر بمسجد المشير طنطاوي

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد المشير طنطاوي.

كما أدى الصلاة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة وقيادات القوات المسلحة والشرطة ولفيف من كافة أطياف الشعب المصري.

وألقى خطبة العيد الشيخ الشحات العزازى وتناولت خطبة العيد عظيم منن الله تعالى وعظيم آلائه سبحانه وأن يشهدنا شهر رمضان المعظم الذي سعدنا فيه بالصيام والقيام والقرآن والإحسان، واستنارت فيه قلوبنا وعقولنا، وتجددت فينا معاني البذل والإكرام والرحمة

ثم أتم الله تعالى علينا نعمته وأكمل لنا منته بيوم عيد الفطر المبارك الذي يتجلى الله فيه على قلوبنا برحمته فتشرق فينا شمس الفرحة، ويهل علينا هلال المسرة، وتضيء قلوبنا أنوار الألفة والمودة والمحبة، ويفتح الله جل جلاله لنا فيض عطاءاته وجميل فتوحاته بفضله وإكرامه

إن يوم العيد هو يوم الجائزة والفرحة والبهجة والبشر والمسرة، فهنيئا لكم بالعيد.

العيد فرصة عظيمة لتقوية الروابط الاجتماعية عبر صلة الرحم وتقوية العلاقات والمحبة والود بين الناس بتبادل التهاني والتزاور فتزاوروا، وتراحموا، واجبروا خواطر خلق الله.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بعيد الفطر قائلا: أتقدم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات إلى الشعب المصري العظيم، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ وطننا الغالي مصر ويجعلها دائما وأبدًا في تقدم وازدهار وأمن واستقرار..كل عام وأنتم بخير، وعيد سعيد للجميع

