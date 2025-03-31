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الإثنين 31 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

توافد الآلاف من أهالي مطروح على الساحات والمساجد لأداء صلاة عيد الفطر.. صور

توافد الآلاف من أهالي
توافد الآلاف من أهالي مطروح على الساحات لأداء صلاة العيد
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شهدت الساحات الشعبية ومراكز الشباب والمساجد الكبيرة والجامعة بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، إقبالًا كبيرًا من أهالي وزوار المحافظة؛ لأداء صلاة عيد الفطر المبارك 2025م.

وكان الإقبال الكبير على المساجد الكبيرة بعواصم المدن والمراكز من الحمام شرقًا وحتى السلوم غربًا، كما استقبلت الساحات ومراكز الشباب الآلاف من المواطنين، خاصة الساحة الكبرى بمركز شباب مرسى مطروح، حيث يؤدي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية صلاة عيد الفطر.
ومن جانبه أوضح الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف، إنه تم تخصيص 28 ساحة لصلاة العيد على  مستوى مراكز وقرى المحافظة وتأمينها، بالإضافة للمساجد الكبرى موزعة على مختلف الادارات الفرعية؛ لاستقبال المصلين في عيد الفطر المبارك 2025، وأن جميع الساحات المحددة لاستقبال المصلين، باتت جاهزة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، بكافة أنحاء المحافظة، مشددًا على أنه تم تكثيف حملات النظافة والتعقيم بالمساجد والساحات، وذلك استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

توافد الآلاف من أهالي مطروح على الساحات والمساجد لأداء صلاة عيد الفطر .. صور

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