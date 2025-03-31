ads
الإثنين 31 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي ومدبولي يؤديان صلاة عيد الفطر بمسجد المشير طنطاوي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي  صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد المشير طنطاوي.

كما أدى الصلاة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة وقيادات القوات المسلحة والشرطة ولفيف من كافة أطياف الشعب المصري.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بعيد الفطر قائلا: أتقدم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات إلى الشعب المصري العظيم، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ وطننا الغالي مصر ويجعلها دائما وأبدًا في تقدم وازدهار وأمن واستقرار..كل عام وأنتم بخير، وعيد سعيد للجميع
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي عيد الفطر