راهب الإخلاص.. رحلة 25 عامًا من الوفاء والخدمة مع الأنبا باخوميوس

في عالم يعج بالتحديات، نجد في قصص الإخلاص والتفاني ما يلمس قلوبنا ويحفزنا على تقدير القيم الإنسانية العميقة.

ومن أبرز هذه القصص، تلك التي سلط الضوء علىها رواد التواصل الاجتماعي وهي صوره الجندي المجهول، الأب الراهب تادرس السكندري، الذي خدم الراحل الأنبا باخوميوس مطران البحيره لمدة 25 عامًا بكل إخلاص وأمانة.

لا يمكن لأحد أن ينسى تعب هذا الرجل الذي سهر في خدمة الأب الروحي، الذي كان له دور الأب والموجه فقسوة لحظة الفراق بين الابن وأبوه الروحي، أثارت تعاطف المتابعين ذلك الفارق الذي يفجر دموع الفراق والألم بعد ربع قرن من التواجد المستمر في كل لحظة، في كل خطوة.

لقد كان الأب الراهب تادرس السكندري قريبًا من قلب الأنبا باخوميوس في كل محنة وفرحة، يخدمه بأمانة، يضع روحه فداء لخدمة رسالته. إن هذه الخدمة التي امتدت على مدار سنوات تحتاج إلى تقدير كبير، فهي ليست مجرد واجب، بل رسالة من الوفاء والإخلاص.

ووجه الرواد الشكر قائلين شكرًا من القلب للأب الراهب تادرس السكندري على هذه الخدمة الجليلة، والتي ستكون دائمًا في ذاكرة كل من عايشها، فالإخلاص ليس مجرد كلمة، بل هو أفعال تبقى في التاريخ.