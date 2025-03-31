بالفيديو.. إطلاق نار في مورمانسك الروسية والأمن يعتقل المهاجم دون إصابات

أعلنت السلطات المحلية في مدينة مورمانسك، شمال روسيا، عن وقوع حادث إطلاق نار مساء الأحد، حيث أطلق رجل مجهول النيران عشوائيًا من سطح مبنى سكني مكوّن من 14 طابقًا في وسط المدينة.

وسارعت قوات الأمن إلى إغلاق الشوارع المؤدية إلى المنطقة، وتمكنت وحدات الرد السريع والمهام الخاصة التابعة للحرس الوطني الروسي من "تحييد" المهاجم، وفقًا لما أعلنه المكتب الصحفي للحرس الوطني.

وفي وقت لاحق، نقلت وكالة نوفوستي عن مصدر في هيئات الطوارئ أن المهاجم أصيب بجروح وتم القبض عليه.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الشرطة تعمل في موقع الحادث، وتواصل التحقيق لتحديد هوية المهاجم ودوافعه.

من جانبها، أكدت مديرية التحقيقات المحلية التابعة للجنة التحقيقات الروسية أن مطلق النار هو أحد سكان المدينة، من مواليد عام 1981، وقد استهدف طاقمًا من شرطة المرور.

وأكدت السلطات عدم وقوع أي إصابات جراء الحادث، مشيرة إلى فتح تحقيق جنائي بتهمة "الاعتداء على منتسبي أجهزة الأمن".