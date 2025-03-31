ترامب: زيلينسكي يحاول التراجع عن صفقة المعادن وستكون لديه مشاكل

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي يحاول التراجع عن صفقة استثمار الموارد الطبيعية الأوكرانية، وتوعده "بمشاكل" في حال رفضها.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرته، أمس الأحد: "إنه (زيلينسكي) يحاول التراجع عن صفقة المعادن النادرة، وفي حال قيامه بذلك ستكون لديه مشاكل كبيرة جدا".

وبشأن آفاق عضوية أوكرانيا في حلف الناتو قال ترامب: "هو (زيلينسكي) يريد أن يكون عضوا في الناتو، لكنه لن يكون عضوا في الناتو أبدا. وهو يدرك ذلك".

وكانت التقارير الإعلامية قد أفادت بأن الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا نسخة جديدة من الاتفاقية حول استثمار الموارد الطبيعية. وتشير وسائل الإعلام إلى أنها تتضمن شروطا أكثر تشددا بالنسبة لكييف، وتنص ليس فقط على المعادن النادرة، بل تفترض السيطرة الأمريكية على جميع الموارد الطبيعية في أوكرانيا عمليا.

وأكدت الحكومة الأوكرانية تسلمها النسخة الجديدة من الاتفاقية، وقالت إنها ستقدم للجانب الأمريكي مقترحاتها بشأنها، وذلك بعد أن أفادت وكالة "بلومبرج" بأن أوكرانيا تعتزم أن تطلب من واشنطن تعديل مشروع الاتفاقية معتبرة اياه غير مقبول بصيغته الحالية.