"تلجراف": إيران مستعدة لضرب قاعدة أمريكية في المحيط الهندي

أفادت صحيفة "تلجراف" البريطانية نقلا عن مسؤول عسكري إيراني أن إيران مستعدة لضرب قاعدة "دييجو جارسيا" الأمريكية في المحيط الهندي في حال تعرضها لهجوم من الولايات المتحدة.

وأضاف المقال: "طهران تعلن أنها ستضرب القاعدة البحرية المشتركة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في دييغو غارسيا ردا على أي هجوم أمريكي".

وقال المصدر إن إيران في مثل هذا السيناريو لن تأخذ في الاعتبار من يتواجد في القواعد العسكرية.

ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله: "لن يكون هناك فرق بين استهداف القوات البريطانية والقوات الأمريكية إذا تعرضت إيران لهجوم من أي قاعدة في المنطقة".

وتابع: "لا يهم إن كنت جنديا أمريكيا أو بريطانيا أو تركيا، ستكون هدفا إذا استُخدِمت قاعدتك من قبل الأمريكيين".

وفي وقت سابق، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، بـ"قصف لم يروا مثله من قبل" لإيران إذا لم تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لحل جميع الأزمات.