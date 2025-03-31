ترامب يلمّح إلى إمكانية الترشح لولاية رئاسية ثالثة

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، أنه "لا يمزح" بشأن إمكانية السعي لفترة رئاسية ثالثة، في إشارة واضحة إلى بحثه عن سبل لتجاوز القيود الدستورية التي تمنعه من الترشح بعد انتهاء ولايته الثانية في أوائل عام 2029.

قال ترامب وفي مقابلة هاتفية مع شبكة "إن بي سي": "هناك طرق يمكن من خلالها القيام بذلك"، لكنه أضاف: "من المبكر جدًا التفكير في الأمر".

وينص التعديل الـ 22 للدستور الأمريكي، الذي تم تبنيه عام 1951 بعد انتخاب الرئيس فرانكلين روزفلت لأربع فترات متتالية، على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين".

وعند سؤاله من قبل الصحفية كريستن ويلكر عمّا إذا كانت إحدى الوسائل المحتملة هي أن يترشح نائب الرئيس جيه دي فانس للرئاسة، ثم "ينقل له الشعلة" لاحقًا، أجاب ترامب: "حسنًا، هذه واحدة من الطرق، لكن هناك خيارات أخرى أيضًا".

وحين سُئل عن تفاصيل تلك الخيارات، رفض ترامب الكشف عنها، مكتفيًا بالقول: "لا يمكنني الإفصاح عن ذلك الآن".

وفيما يتعلق برغبته في الاستمرار في تولي "أصعب وظيفة في البلاد" حتى يبلغ سن 82 مع نهاية ولايته الثانية، قال ترامب: "أنا أحب العمل". كما أشار إلى أن شعبيته الكبيرة بين الأمريكيين قد تدفعهم للموافقة على بقائه لفترة رئاسية ثالثة.