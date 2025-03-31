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الإثنين 31 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال شهر رمضان.. ضبط 100 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع

المضبوطات
المضبوطات
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 واصل قطاع الأمن العام تنسيقًا والأجهزة المعنية بوزارة الداخلية توجيه حملات مكبرة إستهدفت مصنعى ومتجرى الألعاب النارية على مستوى الجمهورية وأسفرت الجهود خلال شهر رمضان المبارك.. عن ضبط (2997 قضية بمضبوطات بلغت 100مليون و340 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام)- بالإضافة لعدد20 ورشة بداخلها كميات كبيرة من مواد تصنيع الألعاب النارية).
 
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات لضبط الألعاب النارية حفاظًا على سلامة المواطنين.

حملات مكبرة وزارة الداخلية جرائم التصنيع والإتجار فى الألعاب النارية