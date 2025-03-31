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الإثنين 31 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير خارجية الاحتلال يُهاجم أرودغان على خلفية منع تركيا لـ "إسرئيل" من المُشاركة في مناورات للناتو

وزير خارجية الاحتلال
وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر
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هاجم وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، وذلك على خلفية منع تركيا لـ "إسرائيل" من المشاركة في مناورات لحلف الناتو.

وفي حسابه الرسمي على منصة (إكس) كتب ساعر إن أرودغان كشف عن وجهه المعادي للسامية، ووصفه بأنه خطر على المنطقة، وعلى شعب اسرائيل، معربا عن أمله في أن يتفهم أعضاء حلف الناتو ذلك.

 

وكانت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق هذا الشهر نقلا عن مصادر بوزارة الخارجية الإسرائيلية أن تركيا منعت إسرائيل من المشاركة في مناورات "المتانة والجهوزية للطوارئ" السنوية لحلف الناتو. 

 

وقالت الصحيفة إن تركيا عرقلت باستمرار التعاون بين حلف الناتو وإسرائيل منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وشددت على ضرورة عدم إقامة الحلف أية علاقات مع إسرائيل لحين انتهاء الصراع.

وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر الرئيس التركي رجب طيب أرودغان إسرائيل تركيا