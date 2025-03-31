الشرطة الباكستانية تنشر 3500 شرطي في إسلام آباد لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر

أعلنت الشرطة الباكستانية، الأحد، قيامها بنشر أكثر من 3500 عنصر من ضباط وأفراد الشرطة بالعاصمة إسلام آباد، وذلك في إطار الاستعدادات للاحتفال بعيد الفطر.

ونقلت قناة "إيه آر واى نيوز" الاخبارية التليفزيونية الباكستانية، عن المفتش العام للشرطة سيد على ناصر قوله: "إنه تم وضع خطة أمنية شاملة لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر، وذلك من أجل ضمان أمن وسلامة المواطنين والسياح الذين يزورون العاصمة الباكستانية".

وقال المفتش العام للشرطة، إنه تمت إقامة 18 نقطة تفتيش في مواقع استراتيجية عبر أنحاء مدينة إسلام آباد، وأنه تم تكليف حوالي خمسمائة ضابط مرور بمهمة الحفاظ على سلاسة حركة المرور، خاصة في الأماكن التى يرتادها السياح.

وأضاف أنه سيتم تكثيف الدوريات الأمنية عبر أنحاء إسلام آباد، وأن أفراد الأمن سيستخدمون كاميرات وأجهزة للتعرف أتوماتيكيا على لوحات أرقام السيارات لتعزيز إجراءات المراقبة في قطاعات مختلفة بالمدينة.

وأشارت القناة التليفزيونية الباكستانية إلى أن المفتش العام للشرطة حث المواطنين على التعاون مع الشرطة من أجل ضمان مرور فترة الاحتفالات بعيد الفطر بأمان وسلام.