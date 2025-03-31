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الإثنين 31 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بالصور.. رئيس حي الدقي يتابع التجهيزات النهائية لصلاة العيد بساحة مصطفى محمود بالجيزة

رئيس حى الدقى
رئيس حى الدقى
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قام المهندس محمد رزق رئيس حي الدقي بمتابعة كافه التجهيزات اللازمه بساحة مصطفى محمود بالدقي بالشكل الذي يليق بمحافظة الجيزة وذلك برفقة السادة النواب محمد عبودي نائب رئيس الحي وعاطف العدوي نائب رئيس، وعمر القطامي  نائب البرلمان والعديد من الأجهزة التنفيذية  والإدارات المعنية،والجدير بالذكر: بأن ساحة مصطفى محمود هي الساحة الرسمية لإقامة شعائر صلاة العيد بالجيزة.

حيث كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة برفع درجة الاستعداد في جميع قطاعات النظافة والتجميل على مستوى أحياء ومراكز المحافظة والعمل على مدار الساعة لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين خلال فترة عيد الفطر المبارك.

رئس حي الدقي يتابع تجهيزات النهائية صلاة العيد ساحه مصطفي محمود بالجيزة المهندس محمد رزق رئيس حي الدقي شعائر صلاة العيد