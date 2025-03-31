قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم عدة قرى وبلدات في رام الله

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، عددا من القرى والبلدات في محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت مصادر أمنية، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، وسط إطلاق الرصاص، كما اقتحمت قريتي النبي صالح ودير غسانة المجاورتين، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة نعلين وقرية شقبا غرب المحافظة، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وأفادت مصادر فلسطينية محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في عدة أحياء منها وسط البلد، والصوصة، وأطلقت قنابل الصوت صوب المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن إصابات.