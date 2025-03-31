وزير الشئون الخارجية الهندى: نواصل إرسال مواد إغاثة ومعونات لمساعدة منكوبي زلزال ميانمار

أعلن وزير الشئون الخارجية الهندى (إس. جايشانكار)، الأحد، أن الهند تواصل إرسال إمدادات الاغاثة والمعونات الانسانية لمساعدة المناطق المنكوبة بال زلزال القوي الذى ضرب ميانمار أول أمس.

وقال وزير الشئون الخارجية الهندى، فى معرض تدوينة نشرها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعى فيما يتعلق بهذا الشأن،: "إن هذه الامدادات والمعونات الانسانية تأتى فى إطار "عملية براهما" التى تنظمها الحكومة الهندية لمساعدة ضحايا ال زلزال فى ميانمار، وإنه تم إرسال السفينتين "أى إن إس كارموك" و"إل سى يو 52" التابعتين للبحرية الهندية إلى ميناء يانجون فى ميانمار، وإن هاتين السفينتين تحملان 30 طنا من مواد الاغاثة من آثار الكوارث وإمدادات طبية لمساعدة الضحايا فى المناطق بالمنكوبة بالزلزال.

جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الهندية كانت قد أعلنت فى وقت سابق اليوم عن إبحار سفن تابعة للبحرية الهندية إلى ميناء يانجون فى ميانمار، وأن هذه السفن تحمل مواد إغاثية، وذكرت وزارة الدفاع، فى معرض بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن، إن نقل مواد الاغاثة يجرى بناءً على توجيهات وزارة الشئون الخارجية وبالتنسيق مع هيئة أركان الدفاع والجيش والسلاح الجوى الهندى.

ونوهت وزارة الدفاع الهندية إلى أن الهند أطلقت عملية "براهما" لمساعدة ميانمار فى أعقاب ال زلزال القوى الذى ضرب ميانمار أول أمس الجمعة وبلغت شدته 7ر7 درجة بمقياس ريختر، وأشارت الوزارة إلى أن سفن البحرية الهندية نقلت حوالى 52 طنا من مواد الاغاثة ومعونات إنسانية تحتوى على ملابس أساسية ومياه شرب ومواد غذائية وأدوية وأدوات طوارىء، وأن البحرية الهندية ملتزمة بالوفاء بتصميم الهند على أن تكون أول دولة تبادر بتقديم المعونات الانسانية لمساعدة دول المنطقة وقت احتياجها لذلك.