"شؤون الأسرى": إدارة سجون الاحتلال لم تعلم الأسرى بحلول العيد

الإثنين 31/مارس/2025 - 12:30 ص

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (مقرها رام الله)،، إن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي لم يكونوا على علم بأن الأحد هو أول أيام عيد الفطر.

وأضافت الهيئة في بيان، أن "إدارة سجون الاحتلال لم تعلم الأسرى أن اليوم هو أول أيام العيد، وتم إخبارهم بذلك بعد أن تمكن طاقم المحامين من زيارتهم خلال هذا اليوم".

ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9500 أسير، بينهم أكثر من 350 طفلا، و22 أسيرة، و3405 معتقلين إداريا، يواجهون جرائم منظمة وممنهجة، بلغت ذروتها منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.