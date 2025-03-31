انفجار صاروخ فضائي ألماني بعد ثوان من الإطلاق التجريبي

فشلت محاولة إطلاق أول صاروخ مداري من أوروبا بعد انفجاره بعد ثوان فقط من انطلاقه في اختبار طيران، الأحد، وذلك في إطار مشروع طموح لشركة ناشئة ألمانية تهدف إلى إطلاق أقمار صناعية إلى المدار من أوروبا في المستقبل.

وذكر موقع "دويتشه فيله" الإخباري الألماني أنه تم إطلاق الصاروخ من ميناء أندويا الفضائي في النرويج، في أول محاولة من نوعها للإطلاق المداري من القارة الأوروبية، لكنه تحطم في البحر بعد حوالي ثلاثين ثانية فقط من مغادرة منصة الإطلاق.

وأكدت الشركة أن الهدف الأساسي من الإطلاق كان جمع أكبر قدر ممكن من البيانات، وأن الصاروخ سقط في البحر بطريقة محكومة بعد قرار بإنهاء رحلته في الثانية الثلاثين بعد الإطلاق.