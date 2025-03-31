إصابة طالب في حريق شقة سكنية بحدائق أكتوبر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق أكتوبر خلف مصابا.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة طالب جري نقل المصاب إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.