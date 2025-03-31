ميرفت أمين تحتفل بمسلسل "جوما" بحضور أبطاله والمخرج محمد النقلي| فيديو

الإثنين 31/مارس/2025 - 12:06 ص

احتفلت النجمة ميرفت أمين بعرض مسلسلها الرمضاني الجديد "جوما"، وذلك في أجواء مليئة بالبهجة بحضور أبطال العمل والمخرج محمد النقلي، إلى جانب عدد من الفنانين والإعلاميين.

وأعربت ميرفت أمين في تصريحات خاصة عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل، مؤكدة أنها اختارت "جوما" لأنه يقدم تجربة درامية مختلفة، مشيرة إلى أن التعاون مع المخرج محمد النقلي كان ممتعًا للغاية، كما أشادت بكواليس التصوير التي وصفتها بأنها كانت رائعة.

وأضافت ميرفت أنها لا تتابع أي مسلسلات خلال شهر رمضان، حيث تفضل التركيز على أعمالها والاحتفال بها مع الجمهور.

وشهد الاحتفال حضور عدد من نجوم العمل، منهم ريم البارودي، منة عرفة، محمود عبدالمغني، تامر عبدالمنعم، فراس سعيد، ومارتينا عادل، الذين عبروا عن حماسهم لعرض المسلسل وتفاعل الجمهور معه.

يُذكر أن مسلسل "جوما" من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، ويضم كوكبة من النجوم الذين يقدمون قصة درامية مشوقة خلال الموسم الرمضاني.