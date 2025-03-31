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الإثنين 31 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ البحيرة تشهد مراسم إلقاء نظرة الوداع الشعبي على الأنبا باخوميوس.. صور

البابا تواضروس والدكتورة
البابا تواضروس والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة
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شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة مراسم إلقاء نظرة الوداع الشعبي على الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء والخدمة.

وأعربت محافظ البحيرة، عن خالص تعازيها لقداسة البابا تواضروس الثاني ولمجمع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ولأبناء محافظة البحيرة، مؤكدةً أن الأنبا باخوميوس كان شخصية وطنية عظيمة ورمزًا للحكمة والمحبة، حيث كرس حياته لنشر قيم التسامح والإخاء، وساهم في تعزيز الروابط المجتمعية بين أبناء الوطن الواحد.

وشهد البابا تواضروس والدكتورة جاكلين عازر المراسم الرسمية والشعبية التي أقيمت لتوديع الانبا باخوميوس، بكرمة مارمرقس بدمنهور، حيث توافدت جموع غفيرة من أبناء المحافظة ومحبيه لتقديم واجب العزاء، وسط أجواء مليئة بالحزن والتقدير لشخصه الكريم.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن محافظة البحيرة فقدت برحيله قامة روحية ودينية عظيمة، كان لها بصمات واضحة في خدمة المجتمع، مشيرةً إلى أن مسيرته ستظل خالدة في وجدان الجميع لما قدمه من جهود كبيرة في دعم قضايا الوطن ونشر رسالة المحبة والسلام.

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