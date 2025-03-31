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الإثنين 31 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك بالإسكندرية

موعد صلاة العيد
موعد صلاة العيد
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يستعد مواطنو الإسكندرية للاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2025، عن طريق أداء صلاة العيد غدًا الإثنين، وفقًا لما أعلنته أمس السبت دار الافتاء المصرية.

يختلف موعد شروق الشمس من محافظة إلى أخرى، فمن المتوقع أن بكون موعد صلاة العيد بالإسكندرية الساعة 6:16 صباحًا حسب التوقيت المحلي للمدينة.

حيث أعلنت مؤخرًا دار الإفتاء المصرية عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك وفقًا للرؤية الشرعية، وهو بعدما تعتذر رؤية الهلال من داخل مرصد حلوان، حيث تمت من خلال على الرؤية البصرية  الفلكية والتي تعطي نتائج دقيقة لبدء موعد الشهور الهجرية.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بالتنسيق مع دار الإفتاء عن متمم شهر رمضان البوم وأن غدًا الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

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