وثيقة سرية تكشف رؤية ترامب للاستعداد لحرب محتملة مع الصين

عرضت قناة الحدث تقريرًا تلفزيونيًا، عن محاولات وزير الدفاع الأمريكي في إدارة ترامب بيت هيجسيت، قلب أولويات الجيش الأمريكي لتركز على ردع محاولة الصين الاستيلاء على تايوان.

وعرض التقرير، أن تلك المحاولات تكون من خلال تعزيز الدفاع الوطني بما يضمن تنفيذ رؤية ترامب للاستعداد لحرب محتملةمع الصين والسيطرة على جزيرة جرين لاند وقناة بنما.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، أن الصين هى التهديد الموجه الوحيد للوزارة ومنع الاستيلاء الفعلي من قبل الصين على تايوان بالتزامن مع الدفاع عن أراضي الولايات المتحدة، هو السيناريو الوحيد الذي يجب على الوزارة الاستعداد له.

وأضاف التقرير، أن الصين دائمًا ماتصفها الإدارة الأمريكية بأنها التهديد الأكير للولايات المتحدة، ولكن توجيهات وزير الدفاع الأمريكي تعتبر استثنائية باعتبار أن غزو الصين لتايوان أولوية وهو مايعيد توجيه البنية التحتية العسكرية الأمريكية.

واختتم التقرير، أن ترامب تجنب منذ توليه منصبه الإجابة مباشرة على ما إذا كانت أمريكا ستسمح لبكين بالاستيلاء على الجزيرة بالقوة من عدمه.

https://youtube.com/shorts/D_HZIs1ePC4?si=Njc7QNW96cMssDdL