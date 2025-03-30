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الإثنين 31 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

فيديو.. ميرفت أمين تحتفل بنجاح "جوما" و"بنات همام" بحضور محمد النقلي

احتفال المسلسلات
احتفال المسلسلات "جوما" و"بنات همام"
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احتفل نجوم المسلسلات "جوما" و"بنات همام" بنجاحهم خلال حفل أقيم مساء أمس السبت في أحد فنادق القاهرة المطلة على نهر النيل.

ورصدت عدسة "البوابة نيوز" الاحتفال إذ حرص النجوم الحضور على الترحيب بالفنانة ميرفت أمين بطلة مسلسل "جوما"، وقدمت الفنانة شاهيناز عدد من الأغاني خلال الأمسية.

وحضر الحفل عدد من النجوم على رأسهم ميرفت أمين، حورية فرغلي، المخرج محمد النقلي، ريم البارودي، محمد لطفي، سامح الصريطي، الكاتب محمد الغيطي، محمود فارس، الكاتب أحمد عاشور، المطربة شاهيناز، بوسي شاهين.

مسلسل "جوما" بطولة النجوم ميرفت أمين، ريم البارودي، منة عرفة، محمود عبدالمغني، تامر عبدالمنعم، فراس سعيد، مارتينا عادل ومن إخراج محمد النقلي وتأليف أحمد صبحي.

بينما مسلسل "بنات همام" بطولة وفاء عامر، حورية فرغلي، محمد عبد العظيم، منذر رياحنة، إلى جانب كونه آخر أعمال الفنان الراحل أشرف مصيلحي، وأحمد عبد الله محمود، حسام شهاب، وائل متولي، وبوسي شاهين، وهو من تأليف أحمد عاشور، وإنتاج حلمي شهاب وبلال صبري، وإخراج كريم رفعت.

https://youtu.be/iQzkMDZE_EE?si=jMtfFMKoNtxTY7qK
 

فيديو ميرفت امين تحتفل بنجاح جوما بنات تمام بحضور محمد