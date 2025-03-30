عاصفة جليدية في كندا تتسبب في انقطاع الكهرباء عن مئات آلاف المواطنين

أعلنت شركة "هايدرو ون" للكهرباء أن أكثر من 300 ألف شخص في أجزاء من مقاطعة أونتاريو بكندا تعرضوا لانقطاع التيار الكهربائي اليوم (الأحد)، جراء عاصفة جليدية ضربت المنطقة خلال مطلع الأسبوع.

وبحسب وكالة "رويترز"، أصدرت هيئة البيئة الكندية تحذيرات من عاصفة شتوية شديدة، مع تساقط أمطار متجمدة في أوتاوا وأجزاء من كيبيك وأونتاريو، ومن المتوقع استمرار تساقط الثلوج حتى صباح غدٍ (الاثنين) في بعض المناطق.

وأوضحت "هايدرو ون" عبر موقعها الإلكتروني أن سبب الانقطاعات يعود بشكل أساسي إلى تساقط أغصان الأشجار المتجمدة على خطوط الكهرباء، محذرة من مخاطر الفيضانات في وسط أونتاريو.

وأشارت الشركة إلى أن عدد المشتركين المتأثرين بانقطاع الكهرباء تجاوز 350 ألفًا بحلول ظهر الأحد، مع توقع استعادة التيار بحلول الأول من أبريل.

في السياق ذاته، أعلنت شركة "أليكترا" لخدمات المرافق العامة أن نحو 35 ألف مشترك، معظمهم في بلدة باري شمالي تورونتو، يعانون من انقطاع الكهرباء، مشيرة إلى أن استعادة الخدمة تسير ببطء بسبب تراكم الجليد على خطوط التوزيع، رغم تسخير جميع الموارد المتاحة لمعالجة الوضع.