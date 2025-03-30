بريطانيا تتجه لشراء مقاتلات "إف-35" الأمريكية بدلًا من "يوروفايتر تايفون"

أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية اليوم الأحد بأن بريطانيا تعتزم شراء مقاتلات أمريكية من طراز "إف-35" في صفقة تقدر بمليارات الجنيهات الإسترلينية.

وأوضحت الصحيفة أن بريطانيا اختارت طائرات "إف-35 لايتنينج" الأمريكية كبديل لمقاتلات "يوروفايتر تايفون" الأوروبية التي تُعد أكثر تكلفة.

وأشارت إلى أن القادة العسكريين البريطانيين واثقون من قدرة بلادهم على تشغيل هذه الطائرات بشكل مستقل، خاصة أنها تساهم في إنتاج 15% من مكوناتها.

ومع ذلك، كان وزير الدفاع البريطاني الأسبق بن والاس قد صرح في عام 2022 بأن الجيش يواجه نقصًا في عدد الطيارين المؤهلين لقيادة مقاتلات "إف-35"، بسبب تحديات في نظام التدريب.