تعرف على أفضل الأعمال في يوم عيد الفطر

عيد الفطر من المناسبات التي ينتظرها المسلمين في كل مكان، وهناك عدد من الأعمال التي يسعى المسلمين والمسلمات أداءها حيث يعد عيد الفطر من المناسبات المباركة التي يعمها أجواء الفرح والسرور، ومن أفضل الأعمال في يوم عيد الفطر 2025 وفقا لدار الإفتاء المصرية:

*إحياء ليلة العيد بالعبادة التي تشتمل ذكر الله والصلاة.

*التكبير من أفضل الأعمال المستحبة في أيام عيد الفطر المبارك.

5 أعمال مستحب القيام بها في عيد الفطر 2025

إليك 5 أعمال مستحب القيام بها في أيام عيد الفطر المبارك 2025، والتي تتمثل في الآتي:

1 – مقابلة الناس بفرح وبهجة وابتسامة تبعث الأمل وراحة النفوس.

2 – التصدق ومساعدة الفقراء والمحتاجين.

3 – زيارة الأهل والأقارب من باب البر وصلة الرحم.

4 – التوسعة المالية على الأهل وتوفير كافة مطالبهم من مأكل وملابس.

5 – التسامح والتصالح والبعد عن الأخطاء؛ لأن عيد الفطر المبارك مكمل لشهر رمضان من أيام البركة والخير.

5 أعمال مستحب القيام بها في عيد الفطر 2025

5 أعمال مستحب القيام بها في عيد الفطر 2025



تكبيرات عيد الفطر 2025

يبدأ المسلمون في ترديد تكبيرات عيد الفطر مع غروب شمس ليلة العيد، وتستمر التكبيرات حتى موعد الصلاة، والتي تتمثل صيغتها في الآتي:

“الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.”