نيكول سابا بعد الحلقة الأخيرة من “وتقابل حبيب”: المرة الجاية هتدعولي بالخير

عرضت الحلقة الأخيرة من مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنانة نيكول سابا وعدد كبير من النجوم.





الحلقة الأخيرة شهدت إقناع نيكول سابا لخالد سليم بالانضمام لها وتحمل مهمة العمل في التهريب وأصبحت الصفقة المشبوهة باسمه بعد أن علم كريم فهمي بالمؤامرة وبالفعل شحنت الشحنة ولكن رجال الشرطة ضبطوا الممنوعات في ضربة قاصمة لعائلة أبو العزم.



وعلقت نيكول سابا على نجاح دورها في "وتقابل حبيب" وكتبت عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي: "وكده انتهى مصير رقية العسكري.. الست الجبروت اللي خدت مني كل طاقتي وتعبتني واستفزتني وفي نفس الوقت عجبتني لدرجة خلتني أعيشها وأجسدها بكل تفاصيلها ووصلتني أكرّه الناس فيا.. وده كان سيف ذو حدّين.. واعترف أنها مغامرة جريئة.. إن أوصل الشخصية على حساب كره الناس لي.. "مش سهلة.. بس مستاهلة".



وتابعت: "يا رب تكونوا استمتعوا معانا وكل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم وأشوفكم دايماً بأعمال تنال إعجابكم وأعدكم المرة الجاية حتدعولي في كل كومنتاتكم بالخير والحب وليس الشر والكره واستروا ما شفتوا مننا بحبكم".





مسلسل “وتقابل حبيب” بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وأنوشكا وصلاح عبد الله ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري.



