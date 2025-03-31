سباق دراجات نارية يسفر عن 3 وفيات و4 مصابين على طريق الوسطاني بدمياط

شهدت محافظة دمياط اليوم حادثا مأساويا على طريق الوسطاني على طريق كفر سعد في دمياط عبارة عن تصادم دراجات ناريه ناحية كمين السلام، أمام محطة بنزين جمال.



أسفر الحادث عن 3 حالات وفاة و4 مصابين حيث أسفر الحادث عن إصابة أحمد طلعت السيد يبلغ من العمر 20 سنة مصاب باشتباه نزيف بالمخ من قرية ام الرزق و أحمد عادل البنا يبلغ من العمر 25 سنة مصاب باشتباه نزيف بالمخ من قرية ام الرزق وأيمن حاتم سعفان يبلغ من العمر 16 سنة مصاب باشتباه نزيف بالمخ من قرية ام الرزق و عمار السيد مشعل يبلغ من العمر 22 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج من قرية أم الرزق.

كما أسفر الحادث عن وفاة محمد طارق رضا يبلغ من العمر 20 سنة جثة هامدة من قرية الضهريه مركز شربين و محمد محمد المغربي يبلغ من العمر 18 سنة جثة هامدة قرية الضهريه مركز شربين و أحمد مختار الباز يبلغ من العمر 21 سنة جثة هامدة قرية الضهريه مركز شربين.

وتم نقل الوفيات والمصابين جميعًا بواسطه الإسعاف إلي مستشفى كفر سعد.

وتلقت الأجهزة الأمنية في دمياط بلاغ عن وقوع حادث أمام بنزينة الطوخي اسفر عن ثلاثة جثث وأربعة مصابين في سباق موتوسيكلات.

وحسب روايات شهود عيان، أكدوا أن الحادث جاء نتيجة تجاوز قائدى المركبات السرعات المقررة، مؤكدين أنه تم وقوع الحادث بنتيجة اصطدام دراجات بخارية بأخرى كان يقودها شباب مسرعين مما أسفر عن وقوع الإصابات.



واستقبلت مستشفى كفر سعد جثمان ضحية وحسب روايات شهود عيان، أكدوا أن الحادث جاء نتيجة تجاوز قائدى المركبات السرعات المقررة، مؤكدين أنه تم وقوع الحادث بنتيجة اصطدام دراجة بخارية بأخرى كان يقودها شاب مسرعا مما أسفر عن وقوع الإصابات.



واستقبلت مستشفى كفر سعد جثامين الضحايا

لحين استكمال الإجراءات واستخراج تصاريح الدفن، فيما انتقل المصابين إلى مستشفى كفر سعد المركزى لتلقى العلاج اللازم.