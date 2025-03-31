مديرة الرعاية الصحية في زيارة تفقدية لوحدات الرعاية الصحية بالشيخ زويد

تفقدت الدكتور إينا سلام، مديرة الرعاية الصحية بمديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم، وحدة الرعاية الصحية الأولية بكل من قري الخروبة وقبر عمير والشلاق وابو طويلة وذلك استعدادا لعيد الفطر المبارك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.

و أوضحت الدكتورة اينا أن الزيارة التفقدية تأتي بهدف الاطمئنان على مدى انتظام سير العمل،أثناء نوبتجيات عيد الفطر المبارك والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من تواجد القوى البشرية، كذلك توافر الأدوية والطعوم والأمصال والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل.

وشددت على توجيهات وكيل الوزارة بأهمية التأكد من رضا المرضى والمواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة، مع توفير جميع أوجه الرعاية الصحية للمرضى، وحسن المعاملة للجمهور