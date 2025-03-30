متى تبدأ تكبيرات عيد الفطر؟ وما صيغتها الصحيحة؟

ساعات وتبدأ تكبيرات عيد الفطر المبارك، والكثير من المسلمين يتساؤلون عن وقتها وصيغتها الصحيحة وكيفية أداء صلاة عيد الفطر، فتكبيرات عيد الفطر سنة نبوية، وكذلك صلاة العيد كما ووردت صيغ كثيرة في تكبيرات العيد، وتوضح “البوابة نيوز” موعد بدأ التكبيرات وموعد صلاة العيد.

*موعد صلاة العيد:

في حوالي الساعة 5:59 صباحا.

*صيغة تكبيرات العيد:

درج المصريون على صيغة تكبيرات العيد والتي رأى الإمام الشافعي أنه جائزة شرعاً.

يستحب لمن يذهب لأداء صلاة عيد الفطر الحرص على الاغتسال وارتداء أفضل الثياب، مع التزام النساء بمظاهر الحشمة وعدم كشف العورات.

الالتزام بغض البصر عن المحرمات، كما يستحب التبكير إلى مصلى العيد بسكينة ووقار.

*طريقة صلاة العيد:

يقرأ في صلاة عيد الفطر بعد الفاتحة سورة "الأعلى" في الأولى والركعة الثانية سورة"الغاشية".

أو سورة "ق" في الأولى وسورة "القمر" في الثانية، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة (الحنفية، المالكية، الشافعية، والحنابلة).

تصلى صلاة العيد جماعة، ويستحب أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية.

*نص تكبيرات العيد:

روي عن سلمان الفارسي، صيغة التكبيرات “الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا”

وعن ابن مسعود -رضي الله عنه “الله أكبر، الله أكبر، ولا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد”.

وعن ابن عباس -رضي الله عنه “الله أكبر كبيرًا، الله أكبر كبيرًا، الله أكبر وأجلّ، الله أكبر، ولله الحمد”.

وتكبيرات العيد فى مصر “الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

*حكم من فاتته صلاة العيد:

يجوز قضاء صلاة العيد الفائتة متى شاء باقي اليوم أو الغد أو ما بعده وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير، ويجوز لمن فاتته أن يصلي أربع ركعات كصلاة التطوع وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين

*متى تبدأ تكبيرات العيد:

يبتدئ من رؤية هلال شوال أي بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وتنتهى بعد انتهاء صلاة العيد.

وتنتهي تكبيرات العيد ففيه مذهبان:

الأول:

يرى انتهاء شعيرة التكبير المطلق لعيد الفطر بالوصول إلى المصلى وانتظار الصلاة، وهذا قول أكثر الحنفية وبعض من الشافعية وحجتهم، أن انتظار الصلاة في حكم الصلاة، فكان ترك التكبير في المصلى توقيرًا للصلاة.

الثانى:

يرى استمرار شعيرة التكبير المطلق لعيد الفطر حتى يشرع الإمام في الصلاة، وهو قول الجمهور، وحجتهم، أن الكلام مباح قبل أن تفتتح الصلاة، فكان التكبير هو الأولى.

-موعد صلاة عيد الفطر:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية مواعيد صلاة العيد كالآتي:

القاهرة 6:02 ص

الجيزة 6:02 ص

الإسكندرية 6:06 ص

بورسعيد 6:00 ص

السويس 6:01 ص

العريش 5:55 ص

أسوان 6:03 ص

الغردقة 5:57 ص

المنصورة 6:02 ص

طنطا 6:03 ص

المنيا 6:06 ص

الأقصر 6:00 ص