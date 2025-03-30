غارات أمريكية جديدة على الحوثيين في اليمن.. وترامب يهدد بقصف إيران

أفادت قناة العربية الحدث، في نبأ عاجل، بشن غارات أمريكية جديدة على الحوثيين في اليمن، وفي ذلك السياق، ثمن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الضربات الأميركية على الحوثيين في اليمن، موضحًا تقديره لتحركات حلفائه.

على صعيد آخر، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بمهاجمة إيران وفرض عقوبات عليها إذا لم تتفق معها بشأن برنامجها النووي.

وأوضح ترامب “أن هناك محادثات تجري بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين، وإذا لم نتوصل لتفاوض معهم قد نضطر لقصف إيران وسأفرض رسوماً جمركية ثانوية مثلما فعلت من قبل”.

وقد جددت المقاتلات الأميركية، مساء اليوم الأحد، شن غارات عنيفة على مواقع وثكنات جماعة الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأحصت وسائل إعلام حوثية 13 غارة أميركية استهدفت منطقتي صرف والملكة بمديرية بني حشيش شرقي العاصمة صنعاء. كما استهدفت 4 غارات منطقة جدر بمديرية بني الحارث، شمالي العاصمة صنعاء.

وبحسب المصادر، فإن الغارات المتواصلة استهدفت معسكر الخرافي ومقر الأمن القومي الخاضعين لسيطرة الحوثيين في منطقة صرف شمالية شرق صنعاء، وسط تحليق مستمر وكثيف للطيران.