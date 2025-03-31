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الإثنين 31 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. بورفؤاد تنتهي من تجهيز وفرش ساحة صلاة العيد الرئيسية

بورفؤاد تنتهي من
بورفؤاد تنتهي من تجهيز وفرش ساحة صلاة العيد الرئيسية
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أنهى مجلس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، تجهيز وفرش ساحة مسجد بورفؤاد الكبير، الساحة الرئيسية لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

 

بالصور.. بورفؤاد تنتهي من تجهيز وفرش ساحة صلاة العيد الرئيسية في بورسعيد

 

أكد الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، أنه تم الانتهاء من تجهيز الساحة وفرشها وتوفير مكبرات الصوت، بالشكل اللذي يليق بمكانة المدينة وأهلها، فضلاً عن التنسيق مع الرائد حمدي المصري، مدير وحدة مرور بورفؤاد، لبدء إخلاء ساحة صلاة العيد من المركبات اعتبارًا من مساء اليوم مع توفير عددًا من المحاور المرورية البديلة.

وأشار إلى أنه وجه مديري الإدارات المعنية بالإشراف المباشر، على التجهيزات التى تجرى في ساحة مسجد بورفؤاد الكبير، ومتابعة ما يجرى تجهيزه والتنسيق الفوري لأي عملية تعوق تلك التجهيزات ابتهاجًا بعيد الفطر المبارك.

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بورسعيد محافظة بورسعيد صلاة العيد عيد الفطر بورفؤاد