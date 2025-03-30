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الأحد 30 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في عدد البوابة: الغطرسة الإسرائيلية مستمرة.. نتنياهو: حماس ستلقى سلاحها.. وسننفذ "خطة ترامب" في غزة

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الاثنين 31 مارس 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
الغطرسة الإسرائيلية مستمرة.. نتنياهو: حماس ستلقى سلاحها.. وسننفذ "خطة ترامب" في غزة
تل أبيب ترفض مقترح الوسطاء وتطالب بالإفراج عن 10 رهائن
الموساد الإسرائيلي يطلب من دول أفريقية استقبال فلسطينيين من غزة
أول أيام العيد.. استشهاد 10جراء غارات للاحتلال على القطاع
للمرة الأولى.. ترامب يلوح باستخدام القوة لضم جرينلاند
السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا.. من أبو مازن.. ويتمنى الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني
تركيا تعتقل صحفيا سويديا بتهمة الإرهاب وإهانة أردوغان
الرئيس الإيراني: نرفض المفاوضات 
المباشرة مع أمريكا لكن لم نتهرب

نتنياهو حماس ترامب الموساد غزة السيسي