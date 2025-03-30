اقرأ غدًا في عدد البوابة: الغطرسة الإسرائيلية مستمرة.. نتنياهو: حماس ستلقى سلاحها.. وسننفذ "خطة ترامب" في غزة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الاثنين 31 مارس 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الغطرسة الإسرائيلية مستمرة.. نتنياهو: حماس ستلقى سلاحها.. وسننفذ "خطة ترامب" في غزة

تل أبيب ترفض مقترح الوسطاء وتطالب بالإفراج عن 10 رهائن

الموساد الإسرائيلي يطلب من دول أفريقية استقبال فلسطينيين من غزة

أول أيام العيد.. استشهاد 10جراء غارات للاحتلال على القطاع

للمرة الأولى.. ترامب يلوح باستخدام القوة لضم جرينلاند

السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا.. من أبو مازن.. ويتمنى الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني

تركيا تعتقل صحفيا سويديا بتهمة الإرهاب وإهانة أردوغان

الرئيس الإيراني: نرفض المفاوضات

المباشرة مع أمريكا لكن لم نتهرب