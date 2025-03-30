ترامب يهدد إيران بعمل عسكري ويفكر في فرض رسوم على مشتري نفطها



حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من إمكانية تنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران إذا لم توافق على اتفاق يحد من برنامجها النووي.

وفي مقابلة مع شبكة إن بي سي الأمريكية، صرّح ترامب، اليوم الأحد: "إذا لم يبرموا اتفاقًا، فسيكون هناك قصف، وسيكون قصفًا لم يشهدوا مثله من قبل."

كما أشار إلى أنه يدرس فرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري النفط من إيران، في خطوة تهدف إلى تكثيف الضغط على طهران.

من جانبه، رفض الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مجددًا الدخول في مفاوضات مباشرة مع إدارة ترامب حول البرنامج النووي، لكنه أبدى استعداد بلاده لإجراء محادثات غير مباشرة.

وأوضح بزشكيان، في اجتماع لمجلس الوزراء في طهران، أن إيران لا تمانع المفاوضات، "لكن يجب على الولايات المتحدة أن تصحح أولًا سوء سلوكها السابق وتؤسس قاعدة جديدة للثقة."

وكانت طهران قد توقفت عن الالتزام ببنود الاتفاق النووي منذ انسحاب واشنطن الأحادي منه عام 2018. وفي أواخر فبراير الماضي، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران زادت بشكل كبير إنتاجها من اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من تلك المطلوبة لإنتاج الأسلحة النووية، رغم محاولات الحد من الإنتاج عبر المفاوضات.