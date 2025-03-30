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الأحد 30 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الدفاع المدني بغزة يدين تصعيد الاحتلال ضد فرق الإنقاذ والإسعاف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أدان متحدث الدفاع المدني في قطاع غزة تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني، مؤكدًا أن الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة بحق هذه الفرق أثناء تقديمها الخدمات الإنسانية والطبية في مناطق النزاع.

وأشار المتحدث إلى أن الاحتلال يستهدف بشكل متعمد الأطفال ومقدمي الخدمات الطبية في القطاع، موضحًا أن قوات الاحتلال ترتكب جريمة هي الأشد قسوة في العصر الحديث، بحسب عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".
وأضاف أن 111 شهيدًا من عناصر الدفاع المدني والمسعفين سقطوا جراء القصف المستمر والاعتداءات على فرق الإنقاذ والإسعاف، مما يعكس تصاعد العنف ضد الطواقم الإنسانية في وقت يعاني فيه المدنيون من تبعات الحرب.

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