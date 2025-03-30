وزير الرياضة يشهد ختام فعاليات "30 يوم لياقة في رمضان" بالمركز الأوليمبي بالمعادي

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ختام فعاليات مبادرة "30 يوم لياقة في رمضان"، التي نظمها الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة البدنية والتنافسية، على مدار شهر رمضان بالمركز الأوليمبي بالمعادي، بمشاركة 50 ألف لاعب ولاعبة من مختلف المحافظات، وعدد كبير من الهيئات الرياضية والشبابية، ضمن المشروع القومي للياقة البدنية.

وأعرب وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته المبادرة في نسختها الثانية، مشيرًا إلى أن الإقبال الجماهيري الكبير يعكس وعي الشباب بأهمية ممارسة الرياضة خلال الشهر الكريم للحفاظ على الصحة العامة ورفع معدلات اللياقة البدنية.

وأكد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الرياضات التنافسية والشعبية، في إطار خطتها لنشر ثقافة الممارسة الرياضية وتحفيز المواطنين على تبني أسلوب حياة صحي، وذلك من خلال المشروع القومي لنشر ثقافة الرياضة، الذي يستهدف مليون مشارك عبر المدارس، الجامعات، الأندية، مراكز الشباب، ورياضة الشارع.

وشهدت الفعاليات مشاركة العديد من الهيئات الرياضية، من بينها اللجنة الأوليمبية المصرية، واتحاد الاتحادات النوعية، إلى جانب اتحادات التجديف، التايكوندو، رفع الأثقال، المصارعة، الرياضة المدرسية، الجامعات، ومراكز الشباب، واتحاد الشركات.

كما شهدت النسخة الحالية تنظيم بطولة "الجيمات - Gyms League" لأول مرة، وسط أجواء تنافسية حماسية تلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية.