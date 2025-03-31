أفضل خروجات بالقاهرة في عيد الفطر.. حدائق الأزهر وعابدين والأسماك وممشى أهل مصر أبرزها

في عيد الفطر المبارك، تكون الفرحة في خروج الأطفال للمتنزهات والحدائق العامة من أجل التنزه والإستمتاع بالإجازة.

ويحتار العديد أين نذهب للتنزه في العيد وما هي الفسح ذات التكلفة المنخفضة، في ظل الظروف الاقتصادية المكلفة للأسر.

وتقدم "البوابة" ابرز الحدائق والمناطق للتمشية والتنزه في القاهرة والتي تمتاز بالمناظر الخلابة وأماكن الملاهيللأطفال.

حديقة عابدين

تعد حديقة عابدين حديقة متميزة في حي عابدين بوسط البلد، ويذهب إليها أهالي المنطقة والمترددين على وسط البلد.

بعد تطوير الحديقة الذي بدأ في 2019 تم عمل مقاهي وكافيهات وأماكن لملاهي الأطفال ودورات مياه لكي تصبح حديقة شاملة للعائلات ويبلغ سعر التذكرة خمسة جنيه للفرد في الأعياد والأيام العادية.

حديقة الأزهر

تم إدراج " حديقة الأزهر بارك" كواحدة من أكبر ستين مكانًا عامًا في العالم بواسطة Project for Public Spaces.

التله المقام عليها حديقة الأزهر توفر منظر مرتفع للمدينة، وتعطي مشهد بانورامي رائع ب 360 درجه للمناظر الجذابة من القاهرة التاريخية، وتطل على معالم القاهرة القديمة فترى قلعة صلاح الدين الأيوبي ومسجد السلطان حسن.

تم إنشاء الحديقة بواسطة برنامج دعم المدن التاريخية التابع لـ صندوق الآغا خان للثقافة، وهو كيان تابع لـ شبكة الآغا خان للتنمية.

ويبلغ سعر التذكرة 40 جنيه للكبار و30 جنيه للأطفال.

الحديقة الدولية

تقع الحديقة الدولية في مدينة نصر في حي عباس العقاد الشهير، وتعد رسومها منخفضة اذ تدعمها الدولة المصرية.

توجد بها أشهر أشجارها وحيواناتها وأبرز ما تتميز به، كما يوجد فيها قسم خاص لدولة الإمارات، وآخر للسعودية والبحرين، وآخر لليابان، ولجميع الدول العربية أو الأجنبية.

ويبلغ سعر التذكرة 20 جنيه للفرد.

حديقة الأسرة بالقاهرة

حديقة الأسرة أو فاميلي بارك هي حديقة تقع في القاهرة الجديدة بجوار مدينة الرحاب على طريق طريق القاهرة - السويس الصحراوي.

تبلغ مساحة الحديقة حوالي 95 فدان وصممت على غرار حديقة العجائب بباريس، تضم الحديقة مبنى للعلوم والتكنولوجيا "ديسكفري" يحتوي على 140 تجربة نظرية وعملية في مجالات الكمياء، الفيزياء، الفضاء، الجيولوجيا والأحياء كما تضم مبنى الحواس ومركز الفنون والتكنولوجيا به 6 ورش، ومبنى الورشة الفنية والسينما والمسرح بها سينما ثلاثية والمسرح المفتوح ومسرح سمسم والمسرح الروماني ومسرح البحيرة ويوجد بالحديقة، قطارين يتكون كل قطار من ثلاث عربات تستوعب 108 راكب لكل قطار.

ويبلغ سعر التذكرة 30 جنيه للفرد.

حديقة الأسماك

حديقة الأسماك أو حديقة الجبلاية، توجد في الزمالك في شارع الجبلاية بالقاهرة، أنشأها الخديوي إسماعيل في سنة 1867، تبلغ مساحتها مضافاً إليها مجموعة الحدائق النباتية المجاورة لها نحو تسعة أفدنة ونصف الفدان.

الحديقة يوجد بها مغارات وممرات يسير فيها الزوار وتضم الحديقة 49 حوضاً للأسماك المتنوعة والنادرة تنعكس عليها أشعة الشمس عبر فتحات علوية مثل الأسماك النيلية والبحرية وأسماك الزينة كما يوجد بها بانوراما لعرض الأسماك المحنطة، ويوجد بها أقسام أخرى تضم أنواعاً من السلاحف والزواحف البحرية التي تعيش في المستنقعات والأنهار كما يوجد في واجهة الحديقة حوض كبير يوجد بة أسماك مفترسة مثل سمك القرش وسمك الخنزير وغيرها.

الحديقة اليابانية القاهرة

الحديقة اليابانية بحلوان، هي حديقة عامة أنشأها المهندس المعماري ذو الفقار باشا 1919 على الطراز الآسيوي لترمز لحضارات الشرق بحي حلوان بمدينة القاهرة، كان يطلق عليها «كشك الحياة الآسيوى» وسميت بعد ذلك بـ”الحديقة اليابانية”.

أبواب الحديقة كلها مغلقة عدا الباب الرئيسي فهو مفتوح أمام الزائرين، وبعده يوجد طريق يقسم الحديقة إلى جزئين، على اليمين يوجد تمثال وجه الحياة، وبعد صعود السلم تجد مظلة كبيرة بها أماكن للجلوس بجوار تمثال لجسد ذو الفقار باشا دون رأسه تحمله زهرة اللوتس، وحوله تمثال “الأفيال الثلاثة” محاط بسور صغير من الحديد.

يوجد في الحديقة بعض ألعاب الملاهي للأطفال حيث يمرحون بها، كما يوجد ايضاً كشك الموسيقي والذي كان يستخدم من قبل بعض الفرق الموسيقية، كما يوجد بالحديقة تمثال “بوذا” الذي يجلس مبتسماً للأطفال حين يأتون للعب عليه والتقاط الصور التذكارية معه، وأمامه بحيرة هي وحدها التي بها مياه يلهو فيها الأطفال بالقارب الصغير، بينما باقي بحيرات الحديقة معطلة، وتحتوي الحديثة على عدد من الأشجار النادرة.

ممشى أهل مصر

ممشى أهل مصر هو البديل الحديث لكورنيش النيل، وهي التمشية التقليدية للمصريين في الأعياد والمناسبات، يضم المشروع كافة المرافق والخدمات التي تجعله من واحد من أهم المشروعات القومية، فلن يكون مقتصرًا فقط على سكان القاهرة الكبرى، بل سيمتد إلى المحافظات الأخرى التي يمر من خلالها نهر النيل.

ويشمل الممشى مقاعد للجلوس مواجهة للماء مدرجات تتسع لمئات الأشخاص، ومسارح لإقامة الحفلات مطاعم وكافيتريات ومحلات تجارية، وممرات وأماكن صعود لذوي الهمم أماكن انتظار للسيارات.

ويبلغ سعر التذكرة 50 جنيه للفرد.