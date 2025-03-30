عائلات الرهائن الإسرائيليين تُطالب بلقاء "رجل نتنياهو" وتتهمه بتركهم "في ظلام دامس"

طالبت عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، بلقاء وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الذي يقود مفاوضات وقف إطلاق النار، واتهموه بتركهم في "ظلام دامس".

ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) عن عائلات الرهائن قولهم في بيان صادر عنهم إنهم يشعرون وكأن أحباءهم قد وُضعوا في "ذيل" أولويات الحكومة.

وفي رسالة موجهة إلى ديرمر، نشرها منتدى الرهائن والعائلات المفقودة، اتهم أقارب أكثر من اثني عشر رهينة ديرمر بتركهم "في ظلام دامس" وعدم إطلاعهم على أي تقدم - أو عدمه - خلال مفاوضات وقف إطلاق النار.

وأضافوا: "الوزير ديرمر، عندما عُيّنتَ رئيسًا لفريق التفاوض، وُعِدنا بأن هذا سيساعد في تحقيق تقدم نحو اتفاق جديد. في الواقع، مرّ أكثر من شهر، ولا يوجد أي تقدم في الأفق".

وأردفوا" الرهائن في خطر داهم - الأحياء في خطر الموت والأموات في خطر الاختفاء".

ودعا أهالي الرهائن، الوزير ديرمر، بعدم مغادرة قاعة المفاوضات حتى يتوصل إلى اتفاق شامل"، مطالبين بإعادة الرهائن الـ 59 المتبقين، أحياءً وأمواتًا، دفعةً واحدةً بدلًا من صفقةٍ طويلة الأمد.

وناشدت العائلات ديرمر للقاء بهم، قائلةً إنهم يشعرون وكأنهم "منسيون في الظلام".