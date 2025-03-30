روسيا: أكثر من 80 ألف مسلم يؤدون صلاة عيد الفطر في مسجد موسكو الكبير

أدى أكثر من 80 ألف مسلم صلاة عيد الفطر اليوم في مسجد موسكو الكبير ورحابه، بالعاصمة الروسية.

وأفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية - نقلا عن الإدارة الدينية لمسلمي روسيا - "تجاوز عدد المصلين في صلاة عيد الفطر اليوم الأحد بالمسجد والمجمع الإسلامي المحيط به والشوارع المجاورة أكثر من 80 ألف مسلم، بينما تتسع قاعة المسجد الرئيسية لحوالي 10 آلاف مصل، فيما لم يتم تسجيل أي مخالفات للنظام العام".

وأشار إلى أن الشوارع التي تم إغلاقها أمام السيارات لإتاحة وصول المصلين إلى المسجد، عادت للعمل بشكل طبيعي فور انتهاء الصلاة.

وتابع: "نشكر سكان موسكو وضيوف العاصمة على تفهمهم، كما نعبر عن امتناننا لسلطات العاصمة والشرطة والمتطوعين على العمل المنظم والجيد الذي أدوه لتأمين أفضل الظروف للمصلين".