قرينة السفير التركي بالقاهرة تكشف أجواء شهر رمضان والعيد في تركيا

قالت قرينة السفير التركي في القاهرة، أيشن بلتشيق شن، إن أجواء شهر رمضان المبارك في تركيا تتشابه بشكل كبير مع تلك الموجودة في مصر، حيث تعم أجواء البهجة والزينة في الشوارع والمحال التجارية، ما يعكس الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين.

وأضافت خلال لقائها برنامج أنا وهو وهي تقديم شريف نور الدين على قناة صدى البلد، أن هذا التشابه يمتد أيضًا إلى احتفالات الأعياد، حيث يتبادل الأهل والأصدقاء التهاني، ويتم تقديم الحلويات التقليدية، مثل البقلاوة في تركيا والكحك في مصر، كجزء من طقوس العيد.

وتابعت أيشن بلتشيق شن قائلة: المطبخين المصري والتركي يتشاركان في العديد من الأكلات الشرقية، مثل الدولمة والكبة، والتي لا تعد متشابهة فحسب، بل متطابقة في بعض الأحيان، ما يعكس عمق التداخل الثقافي بين البلدين.



