حرم السفير التركي بمصر: أحب القاهرة القديمة وخان الخليلي والأزهر

أعربت قرينة السفير التركي بالقاهرة أيشن بلتشيق شن عن ارتباطها الوثيق بالبلاد، مؤكدةً أنها تحرص دائمًا على دعوة أصدقائها وأقاربها لزيارة مصر واستكشاف معالمها السياحية، خاصة خلال فصل الشتاء.

وتابعت خلال لقائها برنامج أنا وهو وهي تقديم شريف نور الدين على قناة صدى البلد قائلة: نظّمت هذا العام رحلة كبيرة لمجموعة من الأصدقاء والأقارب، حيث زاروا الإسكندرية، الأقصر، أسوان، والغردقة، بالإضافة إلى جولات في مختلف أنحاء القاهرة، مؤكدةً أنه لا يوجد مكان في العالم يمتلك تاريخًا عريقًا مثل مصر.

وأوضحت قرينة السفير التركي أنها من محبي القاهرة القديمة، حيث تفضل التجول في شوارع خان الخليلي، الأزهر، وطلعت حرب، والاستمتاع بمشاهدة المعالم التاريخية، مثل الجوامع والكنائس الأثرية، التي تزورها أكثر من مرة لاكتشاف تفاصيلها العريقة.

وشدّدت على أهمية زيارة مصر، قائلةً: "حتى من لا يفكر في زيارتها، أشجّعه وأحثّه على المجيء لرؤية هذا التاريخ العريق والثقافة الجذابة".