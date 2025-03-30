رئيس الجمهورية يتقدم بالتهنئة لمنتخب مصر لسلاح السيف لفوزه بالميدالية الذهبية

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالتهنئة لمنتخب مصر لسلاح السيف للرجال بتحقيق الميدالية الذهبية لمنافسات بطولة كأس العالم للرجال والتي تقام في المجر.

حيث كتب السيد الرئيس قائلا:

"أتقدم بخالص التهنئة لفريق منتخب مصر لسلاح السيف للرجال على تحقيقهم إنجازًا تاريخيًا بالفوز بالميدالية الذهبية بمنافسات الفرق بكأس العالم للرجال المقامة في المجر. هذا الفوز ليس فقط مصدر فخر لنا جميعًا، بل هو شاهد على كفاءة وإرادة الشباب المصري، و تحيا مصر دائما بعزيمة شبابها."



ونجح منتخب مصر لسلاح السيف في حصد ذهبية الفرق بالفوز على منتخب المجر في النهائي بنتيجة 45-37 في البطولة المقامة في المجر صاحب فضية أولمبياد باريس خلال الفترة ما بين 28 وحتى 30 مارس الجاري.

وكان منتخب مصر المصنف السابع على العالم قد تمكن من الفوز على منتخب فرنسا صاحب برونزية أولمبياد باريس والمصنف الرابع عالمًيا بنتيجة 45-43 ليصل بذلك لنهائي البطولة بعد أن نجح في الفوز في مباراة ربع النهائي على نظيره الكوري صاحب ذهبية أولمبياد باريس الماضية والمصنف الأول عالميًا، بنتيجة 45-42.