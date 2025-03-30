علي الشامل: ظروف غامضة تُكلل نجاحي في "فهد البطل"

قال الفنان علي الشامل، الذي يقوم بدور "عبود"، إنه سعيد بردود الأفعال حول دور"عبود" اليد اليمنى لـ"غلاب" الفنان أحمد عبد العزيز، في مسلسل “فهد البطل”، وتفاعل الجمهور مع لغز قتله على يد زوجة العمدة "عجيبة"، ومقتل وفاء زوجته الأخرى.

وأوضح “الشامل”، في مداخلة هاتفية ببرنامج أنا وهو وهي تقديم شريف نور الدين على قناة صدى البلد، أنه يُشارك في مسلسل "ظروف غامضة" مع أمير كرارة، في عمل "أوف سيزون"، من عشر حلقات بدور مميز للغاية، وسعيد بالتعاون مرة أخرى مع "باشا مصر"، وكانت آخر أعماله معه فيلم "البعبع"، مشيرًا إلى أن شخصية عبود في مسلسل "فهد البطل" من أحب الشخصيات بالنسبة له، مؤكدًا أن العمل مع الفنان أحمد العوضي له متعة خاصة، وقد شارك معه من قبل في "حق عرب"، بينما في "فهد البطل" هناك سيمفونية عازفة بين العوضي والفنان الكبير أحمد عبد العزيز.

ولفت إلى أن الصراعات بين النجمين في الأحداث أحد أهم أسباب نجاح العمل، وتتويج للكتابة المميزة من قبل المخرج محمود حمدان بلمسات إخراجية متقنة، معبرًا عن سعادته بالتعاون مجددًا مع أحمد العوضي الذي يعتبره تميمة حظ له، بينما علق على العمل مع أحمد عبد العزيز وعودته بقوة للدراما قائلًا: "أنا اتخضيت منه ما شاء الله، فعلا فنان متكامل ونفتقد موهبته كثيرًا، وهو من أهم عوامل نجاح مسلسل فهد البطل.

وأكد أنه يدين بالفضل لكلا من المخرج محمود حمدان، ودعم الفنان أحمد العوضي في مشاركته بمسلسل "فهد البطل"، الذي حقق شعبية كبرى بالشارع المصري، ودراما محترمة مُقدمة تحترم عقل المشاهد، وهناك دراما بالأحداث والإثارة، موضحًا أنه محظوظ في هذا الموسم الرمضاني لمشاركته أيضا في مسلسل "منتهي الصلاحية"، إذ كان تاجر سيارات وصديق مقرب لخالد سرحان، ويقدم دورًا مختلف كليًا، ومن دواعي سروره إنه يشارك في عمل مهم مثل هذا العمل والذي يُناقش قضية من أهم القضايا التي تواجه مجتمعنا بالوقت الحالي وهي "المراهنات الإلكترونية".