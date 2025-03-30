زيلينسكي: روسيا أطلقت أكثر من ألف طائرة مُسيّرة و1310 قنابل انزلاقية على أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي‎

الأحد 30/مارس/2025 - 09:28 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد، إن روسيا استخدمت خلال الأسبوع الماضي أكثر من ألف طائرة مُسيّرة هجومية و1310 قنابل جوية مُوجّهة وتسعة صواريخ من أنواع مُختلفة ضد أوكرانيا.

جاء ذلك في منشور أصدره زيلينسكي عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي ونقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية.

وذكر الرئيس الأوكراني أن "الهجوم الروسي على خاركيف أمس أودى بحياة شخصين، مع الأسف. أتقدم بأحر التعازي لأسرتيهما وأحبائهما. كما أُصيب حوالي 30 شخصًا وقد تلقوا جميعًا الرعاية الطبية اللازمة. أشكر رجال الإنقاذ والمسعفين الذين يعملون يوميًا من أجل شعبنا".

وقال:"تعرضت معظم مناطق أوكرانيا للهجوم: 1310 قنابل جوية روسية موجهة وأكثر من 1000 طائرة هجومية مسيرة معظمها من طراز "شاهد" و9 صواريخ من أنواع مختلفة، بما في ذلك الباليستية. وقد أسقطت قوات الدفاع الجوي لدينا ومجموعات إطلاق النار المتنقلة وجميع الوحدات المشاركة في حماية سمائنا عددًا كبيرًا منها بنجاح".

وأضاف زيلينسكي أن روسيا تطيل أمد الحرب ونحن نزود شركائنا بمعلومات كاملة عن الضربات التي ينفذها الجيش الروسي والإجراءات التي يستعد لها. نتوقع ردًا من الولايات المتحدة وأوروبا وجميع حلفائنا على هذا الإرهاب الموجه ضد شعبنا". وشكر جميع القادة والدول التي تفهم هذا الأمر وتواصل دعمها للأمة المنكوبة.. حسب تعبيره.

واختتم زيلينسكي حديثه قائلًا: "إن استقرار الدعم لأوكرانيا وقدرته على التنبؤ أمران بالغي الأهمية. أنا ممتن لكل دولة تساعدنا في أنظمة الدفاع الجوي وتستثمر في صناعتنا الدفاعية. كل هذا يُسهم في حماية أوكرانيا".