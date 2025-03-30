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الأحد 30 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي: فوز منتخب سلاح السيف للرجال شاهد على كفاءة وإرادة الشباب المصري

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن فوز فريق منتخب مصر لسلاح السيف للرجال ليس فقط مصدر فخر لنا جميعًا، بل هو شاهد على كفاءة وإرادة الشباب المصري، و تحيا مصر دائما بعزيمة شبابها.

وهنأ الرئيس السيسي فريق منتخب مصر لسلاح السيف للرجال على تحقيقهم إنجازًا تاريخيًا بالفوز بالميدالية الذهبية قائلا: أتقدم بخالص التهنئة لفريق منتخب مصر لسلاح السيف للرجال على تحقيقهم إنجازًا تاريخيًا بالفوز بالميدالية الذهبية بمنافسات الفرق بكأس العالم للرجال المقامة في المجر.

وأضاف الرئيس السيسي: هذا الفوز ليس فقط مصدر فخر لنا جميعًا، بل هو شاهد على كفاءة وإرادة الشباب المصري، و تحيا مصر دائما بعزيمة شبابها.

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