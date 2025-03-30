الرئيس اللبناني: موقفنا ثابت بشأن دعم القضية الفلسطينية

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، في اتصال هاتفي، اليوم /الأحد/، موقف لبنان الثابت والواضح والداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين الرئيس اللبناني ونظيره الفلسطيني محمود عباس، حيث تبادلا التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.. وأعرب عون عن أمنياته بأن يعيد الله -عز وجل- هذه المناسبة وقد حقق الشعب الفلسطيني آماله وأحلامه بالحرية والاستقلال.

بدوره، أعرب الرئيس عباس -بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- عن أمنياته للجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار، مهنئا الشعب اللبناني بحلول عيد الفطر، كما شكر "عون" على مواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.